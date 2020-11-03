Скважинный насос Вихрь СН-60 (d.75 mm)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосы
|Диаметр скважинного насоса
|75 мм
|Тип погружного насоса
|скважинный
|Минимальная температура воды
|1°C
|Режущая насадка
|нет
|Глубина погружения под зеркало воды
|50 м
|Диаметр разъема соединения
|1 дюйм.
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35°C
|Максимальный напор
|60 м
|Минимальная температура окружающей среды
|1°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Пропускная способность
|3 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|5 мм
|Длина, см
|7.5
|Ширина, см
|7.5
|Высота, см
|112
|Вес, кг
|12
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