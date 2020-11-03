Поверхностный насос Вихрь ПН-900

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосы
|Диаметр разъема соединения
|1 дюйм.
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|50°C
|Максимальный напор
|45 м
|Минимальная температура воды
|1°C
|Минимальная температура окружающей среды
|1°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|900 Вт
|Пропускная способность
|3.6 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|5 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|36.5
|Ширина, см
|26
|Высота, см
|22
|Вес, кг
|7.3
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