8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насосная станция Вихрь АСВ-800/24Н

Артикул: 35463
Насосная станция Вихрь АСВ-800/24Н
8 990 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

8 610 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 158 КэтКоинов
Артикул: 35463
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность800 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность3.6 куб./м час
Длина, см54.5
Ширина, см52
Высота, см31.5
Вес, кг14.2

Максимальное количество включений, час

20

Допустимая концентрация твердых частиц, г/м3

150

Максимальная глубина всасывания, м

9

Ток питающей сети

однофазный переменный

Напряжение, В

220

Частота, Гц

50

Тип электродвигателя

асинхронный, однофазный

Максимальный напор, м

40

Максимальная подача, л/мин

60

Потребляемый ток, А

3,6

Мощность, Вт

800

Емкость гидроаккумулятора, л

24

Материал корпуса насоса

н.сталь



Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-800/24Н - стоимость товара 8990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...