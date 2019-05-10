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Насосная станция Вихрь АСВ-370/2Ч

(2)
Артикул: 35462
Насосная станция Вихрь АСВ-370/2Ч
5 190 руб. 

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Артикул: 35462
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БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность370 Вт
Максимальный напор30 м
Объем гидробака2 л
Пропускная способность2.7 куб./м час
Длина, см30
Ширина, см27.5
Высота, см21
Вес, кг6
поверхностная насосная станция, глубина погружения 9 м, качает 2.7 куб. м/час, мощность 370 Вт, только для чистой воды, горизонтальная установка, бесшумный двигатель


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Экономный расход электроэнергии, мощность напора.

Комментарий:
Насос работает как часы. Система сама включается и выключается в зависимости от расходования воды, мощность напора автоматически регулируется. Теперь наш дачный дом с удобствами-построены душевая и туалет, давления хватает даже на подачу воды в раковину в мансарде.


10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошо работает, надежная, адекватная цена

Комментарий:
Наш дом в новом районе, где еще не провели воду по улице, пришлось купить насосную станцию. Установили без проблем - колодец рядом, от электричества ""запитали"" для постоянной работы. Очень простая, пользоваться легко, а самое приятное - держит отлично давление в системе, не надо контролировать.

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-370/2Ч - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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