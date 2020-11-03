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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50

Артикул: 35449
Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
3 010 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 35449
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендВихрь
Тип товараГидроаккумулятор

Гидроаккумулятор ГА-50 Вихрь рекомендуется использовать со скважинными (до 1 кВт) или поверхностными насосами мощностью более 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом.

Характеристики:

  • Объем бака - 50 л;
  • Температура воды - от 0 до +45 0С;
  • Необходимое давление воздуха - 2 атм.;
  • Максимальное давление воды - 8 атм.

 



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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50 - стоимость товара 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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