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Точильный станок Вихрь ТС-200

(1)
Артикул: 35436
  • Точильный станок Вихрь ТС-200 - фото 1
  • Точильный станок Вихрь ТС-200 - фото 2
Точильный станок Вихрь ТС-200 - фото 1
Точильный станок Вихрь ТС-200 - фото 2
2 790 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 35436
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендВихрь
Тип товараТочильный станок
Вес, кг5.2
Высота, см21
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия12.7 мм
Длина, см20
Количество скоростей1
Комплект поставкиМашина настольная шлифовальная, защитный экран, подсветка.
Мощность200 Вт
Скорость вращения2950 об/мин
Ширина, см29.5
Точильный станок ВИХРЬ ТС-200 72/7/2 укомплектован качественным электрическим двигателем мощностью 200 Вт для работы с высокой производительностью. Габариты заточного круга 150х16х12,7 мм.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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29.07.2020
Достоинства:
Интересная,недорогая модель,еще и с лампочкой
Работает пока что без проблем,мощности хватает

Самовывоз невозможен
Точильный станок Вихрь ТС-200 – стоимость товара 2790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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