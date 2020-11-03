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Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.

Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200 - данный товар вы можете купить по цене по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.