Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Станок для заточки цепей
|Диаметр, мм
|100
|Особенности
|есть защита от пыли, двигатель мощностью 200 Вт, питание от стандартной сети 220 В, широкая сфера применения.
|Вес, кг
|2.75
Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.
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