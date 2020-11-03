8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Угловая шлифмашина Makita 9069

Артикул: 33634
Угловая шлифмашина Makita 9069
8 580 руб. 
Купить
+ 146 КэтКоинов
Артикул: 33634
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендMakita
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2000 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6600 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделянет
Длина, см45
Ширина, см14
Высота, см25
Вес, кг4.2
Угловая шлифмашина, мощность 2000 Вт, частота вращения диска до 6600 об/мин, диаметр диска до 230 мм, вес: 4.2 кг


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Упм, Ушм Bort, Ушм Metabo, Ушм Stanley, Ушм Sturm, Ушм Вихрь, Ушм с регулировкой, Ушм с регулировкой Bort, Ушм с регулировкой Dewalt, Ушм с регулировкой Makita.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Угловая шлифмашина Makita 9069 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...