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Смеситель для кухни Lemark LM6050C

Артикул: 314767
  • Смеситель для кухни Lemark LM6050C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark LM6050C - фото 2
Смеситель для кухни Lemark LM6050C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark LM6050C - фото 2
3 204 руб. 

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2 880 руб. 

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Артикул: 314767
В наличии
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Коллекция Promotion
filter_noneТовар входит в коллекцию Promotion
БрендLemark
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Переключатель на фильтрнет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управлениядвухзахватный
Высота излива205 мм
Цветхром
Ширина, см18.4
Высота, см27.5
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Смеситель для кухни Lemark LM6050C - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3204 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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