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Годокс MT01 Mini Tripod подходит для серии зеркальных фотокамер DSLR / без зеркал, DV, видеокамер, вспышек и светодиодных видеоэкранов с 1/4 монтажной розеткой. Также подходит для новейшей вспышки AD2 от Godox и вспышки телефона Godox A1.

Штатив Godox MT-01 настольный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.