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Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324

Артикул: 314322
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 1
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 2
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 3
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 4
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 1
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 2
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 3
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 4
37 572 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314322
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотостол
Высота, см250
Длина, см170
Ширина, см155
Для ежедневной коммерческой рекламной и предметной съемки требуется надежный фотостол, отвечающий требованиям профессионалов. Falcon Eyes STL-1324 – состоит из прочного алюминиевого каркаса, модулей для крепления осветителей, консолей для установки системы подъема фонов и специального светопропускающего полотна. Конструкция стола позволяет закрепить осветители как сверху полотна, так и снизу. Каркас изготовлен из алюминиевых трубок диаметром 35 мм, выдерживает большие нагрузки и дает возможность использовать любой, даже самый тяжелый осветитель. На ножках стола установлены колеса со стопорами, это обеспечит мобильность конструкции и устойчивость при съемке.На каркасе размещены специальные консоли-держатели фона, на них устанавливается система подъема фонов намотанных на картонную тубу (фоны и система подъема приобретаются отдельно). Белое светопропускающее полотно толщиной 4 мм устойчиво к нежелательным изгибам, обеспечивает оптимальное бестеневое освещение и ежедневную потоковую съемку сложных предметов без дорогостоящей ретуши. Полотно бесцветное и не искажает цветовую температуру. . Никакая часть конструкции рамы не пересекает снизу и не прикасается к полотну в зоне размещения объекта, благодаря этой особенности и изгибу передней части листа становится возможной полностью бестеневая съемка.


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