Насадка Thomas 787233

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Насадка для сухой уборки мягкой мебели от шерсти и волос позволяет произвести глубокую сухую чистку мягкой мебели. На насадке установлены специальные широкие нитеподъемники, которые позволяют легко и быстро очистить обивку мягкой мебели от налипшей шерсти, волос, ниток и другого подобного мусора. Насадка для уборки мебели от шерсти особенно удобна для владельцев домашних животных и существенно упрощает чистку мягкой мебели.

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