Патронный фильтр Thomas 787421

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Thomas
|Тип товара
|Фильтры для пылесоса
|Совместимость
|Thomas Inox (кроме модели 1545 SFE), Power Pack 1620/1620с/1630, Super 30, Compact 20s, Bravo 20
|Тип
|фильтр для пылесоса
|Прочее
|фильтр-патрон
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