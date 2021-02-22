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Универсальный мешок для сбора пыли S-bag совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.

Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.