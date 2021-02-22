Насадка Thomas 787236

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Насадка-кисточка бережно очищает деликатные поверхности. Благодаря длинном ворсу, насадка хорошо собирает пыль и не оставляет на поверхности даже малейшей царапины. Предназначена для сухой уборки корпусной мебели, оргтехники, лепнины, полированных поверхностей, клавиатуры, книг и пр. Отличная замена тряпки для пыли - не поднимает пыль во время уборки и не требует стирки после уборки

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