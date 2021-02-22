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Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев.

Фильтр Philips FC8009/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.