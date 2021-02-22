Мясорубка Bosch MFW3X13W белый

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Высокая надежность, долгий срок службы и техническое совершенство, соответствующие традиционным немецким стандартам качества, которыми славится бренд Bosch. Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Нож с двусторонней заточкой для более эффективной работы. Резиновые ножки для устойчивости. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении.

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