Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый

Легкие и компактные багажные весы Beurer мгновенно сообщат о превышении допустимой нормы веса, когда Вы будете возвращаться домой с подарками и сувенирами в чемодане. Идеальный спутник во время авиаперелетов — забудьте о доплате за перевес багажа. Весы без батарейки всегда готовы к работе. Багажные весы со встроенным динамо-генератором1). Автоматическая функция длительной индикации. Ремешок для удобного компактного хранения. Дисплей с четкими символами. Также можно использовать для взвешивания других объектов. Технология включения: динамо-генератор. Автоматическое выключение, индикация перегрузки. Максимальный вес: 50 кг. Размер цифр: 11,5 мм 1). Запатентованная технология.