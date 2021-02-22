Блендер стационарный Sinbo SHB 3175 кремовый

Стационарный блендер Sinbo SHB 3175 отлично подойдет для приготовления самых разнообразных продуктов. С его помощью можно сделать пюре, салаты, рагу, десерты и многие другие, вкусные и полезные блюда. Стильный дизайн устройства позволит ему вписаться в атмосферу абсолютно любой кухни. А благодаря компактным габаритам блендер займет совсем немного места на кухонном столе или на полке в шкафу.