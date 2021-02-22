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Люстра Vitaluce V4706/5PL, LED 38Вт, 4000K

Артикул: 309148
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V4706/5PL, LED 38Вт, 4000K
9 330 руб. 
12 520 руб. 
Купить
+ 237 КэтКоинов
Артикул: 309148
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 389 руб./месяц 
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Коллекция V4706
filter_noneТовар входит в коллекцию V4706
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп5
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт38
Цвет каркасабелый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураакрил
Высота, см12
Длина, см67
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см67
Вес, кг2.5
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 9.5 кв.м. Общая мощность - 190 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4706/5PL, LED 38Вт, 4000K - по цене 9330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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