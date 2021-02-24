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Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05

Артикул: 308769
  • Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - фото 1
  • Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - фото 2
  • Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - фото 3
Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - фото 1
Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - фото 2
Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - фото 3
2 630 руб. 

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2 290 руб. 

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Артикул: 308769
В наличии
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Коллекция Tring
filter_noneТовар входит в коллекцию Tring
БрендMilardo
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива190 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Высота излива203 мм
Цветхром
Ширина, см12.8
Высота, см28.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Смеситель для кухни Milardo Tring TRISB0JM05 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2630 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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