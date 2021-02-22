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Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой

Артикул: 308588
  • Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 1
  • Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 2
  • Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 3
  • Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 4
  • Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 5
  • Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 6
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 1
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 2
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 3
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 4
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 5
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - фото 6
10 620 руб. 

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Артикул: 308588
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендIddis
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа22.3 см
Кол-во режимов ручного душа3
Высота душевой штанги100 см
Длина душевого шланга150 см
Верхний душ в комплектеда
Страна бренда Россия
Цветхром
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Iddis Swipe SWI3F97i76 с верхней лейкой - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10620 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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