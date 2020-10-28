Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45

(1)
Артикул: 308494
  • Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 1
  • Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 2
  • Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 3
  • Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 4
  • Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 5
Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 1
Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 2
Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 3
Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 4
Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - фото 5
890 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

870 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308494
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Коллекция Sena
filter_noneТовар входит в коллекцию Sena

Коллекция Sena

БрендIddis
Тип товараСтаканчики для зубных щеток
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см6.5
Ширина, см9.5
Высота, см9.1
Приятно, когда все на своих местах, но при этом под рукой. Аксессуары для ванной комнаты IDDIS позволяют удобно и функционально разместить все необходимое и делают интерьер завершенным. При этом они добросовестно сделаны, крепления выдерживают вес даже тяжелых полок с шампунями и банных полотенец, а благодаря качественному покрытию долго прослужат в помещении даже с повышенной влажностью.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


28.10.2020
Достоинства:
Материалы, удобный

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хороший держатель для щеток и паст, цена безусловно порадовала. Материалы-металл под хром и стекло, никакого хлипкого пластика. Отлично подойдет под почти любой интерьер в ванной. Сам стакан в креплении сидит плотно, но его можно вынуть и помыть.

Самовывоз невозможен
Подстаканник Iddis Sena SENSSG1i45 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...