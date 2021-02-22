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Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06

Артикул: 308493
  • Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 1
  • Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 2
  • Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 3
  • Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 4
  • Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 5
  • Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 6
Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 1
Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 2
Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 3
Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 4
Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 5
Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - фото 6
20 222 руб. 
23 790 руб. 

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17 520 руб. 

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Артикул: 308493
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 3&nbsp;371 руб./месяц 
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Коллекция Bild
filter_noneТовар входит в коллекцию Bild

Коллекция Bild

БрендIddis
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа20 см
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителяда
Диаметр ручного душа9.5x10 см
Особенностикерамический картридж 35 мм
Страна бренда Россия
Цветхром
Высота душевой штанги140 см
Длина душевого шланга150 см
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Душевая система Iddis Bild BILSB1Fi06 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 20222 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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