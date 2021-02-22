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Автомобильная антенна Optim CB-2001 высотой 2 метра для радиостанций Си-Би диапазона. Обеспечивает лучшие показатели приема и передачи. Максимальная входная мощность до 2000 Вт. Антенна устанавливается на кронштейн или врезается в корпус автомобиля (диаметр отверстия для установки - 12 мм).

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