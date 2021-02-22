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Лейка гигиеническая WasserKRAFT A138 с фиксатором 9062616

Артикул: 306919
  • Лейка гигиеническая WasserKRAFT A138 с фиксатором 9062616 - фото 1
  • Лейка гигиеническая WasserKRAFT A138 с фиксатором 9062616 - фото 2
Лейка гигиеническая WasserKRAFT A138 с фиксатором 9062616 - фото 1
Лейка гигиеническая WasserKRAFT A138 с фиксатором 9062616 - фото 2
2 880 руб. 

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2 610 руб. 

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Артикул: 306919
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки1.8 см
Кол-во режимов лейки1
Высота, см5.4
Длина, см11.7
МатериалЛатунь
Подсветканет
Стильмодерн
Страна бренда Германия
Формакруг
Цветбронза
Ширина, см1.85
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.


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Лейка гигиеническая WasserKRAFT A138 с фиксатором 9062616 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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