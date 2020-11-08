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Вспышка студийная Godox Gemini GS200II

Артикул: 231635
  • Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 1
  • Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 2
  • Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 3
  • Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 4
  • Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 5
  • Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 6
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 1
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 2
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 3
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 4
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 5
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - фото 6
10 576 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 231635
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGodox
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число49
Вес, кг2
Время перезарядки0.3-1.5 с
Высота, см11.4
Дисплейесть
Длина, см34
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациямоноблок, сетевой кабель, стандартный рефлектор, защитный колпак, стеклянная защитная колба, пилотная лампа
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см21.9
Студийный моноблок Gemini GS200II от Godox это универсальный импульсный источник освещения со встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X и стабильными выходными характеристиками: мощность импульса 200 Дж, точная регулировка мощности от 1/32 до 1/1 (6 стопов, 50 шагов) и быстрое время перезарядки - от 0,3 до 1 с.


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Вспышка студийная Godox Gemini GS200II - стоимость товара 10576 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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