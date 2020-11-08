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Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта

Артикул: 231598
  • Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 1
  • Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 2
Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 1
Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 2
1 600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231598
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараЗажим
Вес, кг0,38
Практичный и универсальный зажим для фотозонта CLD-20 является необходимым дополнением к инструментарию любого фотографа или видеографа. Зажим CLD-20 подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование. В любых условиях съемки вы всегда будете иметь подходящий держатель для фотозонта. Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4 внутр. – 3/8 внутр.) и 4M8M (1/4 наруж. – 3/8 наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения стоечного пальца диаметром 5/8 (16 мм). Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа. Зажим изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, анодированное покрытие защитит от ржавчины и царапин.


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Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - этот товар вы можете купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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