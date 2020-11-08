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Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-48TWB

Артикул: 231571
Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-48TWB
922 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231571
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотозонт
Диаметр, см90
Особенностипросветный
Футляр/чехол в комплектеесть
Цветбелый, черный
Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. . Белый отражающий зонт позволяет получить более контролируемый и направленный (по сравнению с просветным) равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.


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Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-48TWB - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 922 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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