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Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии

Артикул: 231078
  • Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - фото 4
1 730 руб. 
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Артикул: 231078
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см87
Максимальная нагрузка, кг5
Амортизаторпружинный
Вес, кг1,6
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 - стальная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 240 см, минимальная 87 см, на верхней секции адаптер-шпигот 5/8” с винтом 1/4. Складные секции, ножки изготовлены из стали, зажимы – алюминиевый сплав. Пружинный амортизатор предохранит оборудование от удара при слишком быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка - 5 кг.


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Самовывоз невозможен
Стойка-тренога FEL-2440ST.0 для фото/видеостудии - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1730 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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