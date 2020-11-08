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Фотобокс Falcon Eyes PBF-60AB

Артикул: 230860
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 686 руб. 
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Артикул: 230860
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотобокс
ФормаКвадратная
Размеры, см60х60х60
Фотобокс PBF-60AB предназначен для съемки небольших предметов. Представляет собой куб из ткани, натянутой на алюминиевый каркас. Легко складывается в небольшой кейс не оставляя складок на стенках, благодаря этому возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. Двойные стенки из специальной матовой рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Материал стенок фотобокса — полимерная ткань, каркас — стальные рамки.


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Самовывоз невозможен
Фотобокс Falcon Eyes PBF-60AB - стоимость товара 1686 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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