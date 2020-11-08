Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Тип погружного насоса
|колодезный
|Диаметр скважинного насоса
|76 мм
|Глубина погружения под зеркало воды
|3 м
|Диаметр разъема соединения
|0,75 дюйма
|Защита от перегрева
|нет
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35 С
|Максимальный напор
|72 м
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|201 Вт
|Пропускная способность
|0.96 куб. м/час
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|27,2 см
|Ширина, см
|16,2 см
|Высота, см
|8,8 см
|Вес, кг
|3 кг
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