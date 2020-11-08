Вибрационный насос ВИХРЬ ВН-10В/3(новинка 2019 года) прост в использовании. Агрегат применяется для перекачивания воды из резервуаров и колодцев. Электрический двигатель мощностью 210 Вт дает напор до 72 метров и производительность до 16 л/мин. Разборные части крепко стянуты болтами. Насос требователен к качеству воды: вода должна быть чистая, без примесей и песка. Максимальная глубина погружения составляет 3 метра.