Рубанок электрический Вихрь Р-82СТ (со станиной) Вихрь - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв