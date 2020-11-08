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Микрофон для Apple Zoom IQ7

Артикул: 230507
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  • Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 7
  • Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 8
  • Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 9
  • Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 10
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 1
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 2
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 3
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 4
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 5
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 6
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 7
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 8
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 9
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - фото 10
9 030 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 230507
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендZoom
Тип товараМикрофон
Вес, кг0.032
Диаграмма направленностивсенаправленный
Размеры (ШхВхТ)5.5x5.7x2.7 см
Комплектациямикрофон, документация, упаковка
Zoom IQ7 микрофонный модуль для смартфонов и планшетов Apple с разъемом lightning. Благодаря высокому качеству микрофонных капсюлей и АЦП обеспечивающего дискретизацию 16бит/44,1кГц, Zoom IQ5 превращает ваш телефон или планшет в портативную студию. Микрофон содержит два вращающихся капсюля, для записи в режиме mid-side. Глубина стереобазы может быть установлена 90 или 120 градусов или отрегулирована в приложении. На корпусе микрофона имеется 3-х сегментный индикатор уровня и большое и удобное кольцо регулировки аттенюатора. Также, имеется выход на наушники для контроля записи в реальном времени. Микрофон может быть использован в любых ситуациях: на концертах, в студии, на репетиции и при репортажной работе.


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Самовывоз невозможен
Микрофон для Apple Zoom IQ7 - по цене 9030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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