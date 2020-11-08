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Гарнитура обеспечивает насыщенное стереозвучание и идеально подходит для голосового общения и видеозвонков. Микрофон с функцией шумоподавления отфильтровывает фоновые шумы. Чувствительность 122 дБ. Сопротивление 22 Ом.

Наушники Logitech H150 White (981-000350) - стоимость товара 2340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.