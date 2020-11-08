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Рекордер Zoom F1-SP

Артикул: 229273
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  • Рекордер Zoom F1-SP - фото 8
  • Рекордер Zoom F1-SP - фото 9
  • Рекордер Zoom F1-SP - фото 10
Рекордер Zoom F1-SP - фото 1
Рекордер Zoom F1-SP - фото 2
Рекордер Zoom F1-SP - фото 3
Рекордер Zoom F1-SP - фото 4
Рекордер Zoom F1-SP - фото 5
Рекордер Zoom F1-SP - фото 6
Рекордер Zoom F1-SP - фото 7
Рекордер Zoom F1-SP - фото 8
Рекордер Zoom F1-SP - фото 9
Рекордер Zoom F1-SP - фото 10
18 870 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 229273
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендZoom
Тип товараРекордер
Вес, кг0.12
ПитаниеAAAx2
Размеры (ШхВхТ)6.4x7.9x3.3 см
Комплектациярекодер, микрофон, ветрозащита, провод, держатель, документация, упаковка
Полевой рекордер Zoom F1 с «микрофоном-пушкой» SGH-6 – это универсальное решение, которое позволит вам захватывать аудио профессионального качества для ваших видеозаписей, куда бы вы ни отправились


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Рекордер Zoom F1-SP - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18870 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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