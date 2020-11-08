Кронштейн HOLDER LCD-T3929-B черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Holder
|Тип товара
|Кронштейны под ТВ
|Тип
|настенный
|Диагональ телевизора, дюйм
|22-47
|Размер VESA
|100х100, 200х100, 200х200, 300х200
|Регулировка
|наклон
|Максимальная нагрузка, кг
|45
|Вес, кг
|1,84
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