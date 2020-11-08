Кронштейн HOLDER LCD-T3929-B черный

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Кронштейн Holder T3929-B позволяет закрепить телевизор на стене, выбрав оптимальный угол наклона экрана и обеспечив превосходный обзор изображения. Встроенный пузырьковый уровень и монтажные отверстия особой формы помогают откорректировать его положение по горизонтали перед окончательной фиксацией. Кронштейн очень надежен, поскольку изготовлен из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Его широкое основание равномерно распределяет нагрузку на стену, а отверстия для страховочных винтов исключают случайное падение мультимедийного устройства. Пружинные защелки упрощают монтаж и снятие телевизора.

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