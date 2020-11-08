Кронштейн HOLDER LCD-F3616-B черный

Кронштейны серии Basic Line разработаны с учетом тенденций рынка телевизоров и инноваций в дизайне техники. Специальная защелка легко фиксирует ТВ на кронштейне за один щелчок. Защелка на опоре срабатывает автоматически. Удобная опция для выравнивания кронштейна по горизонту при установке на стену. Увеличенное по размеру основание обеспечивает надежное крепление техники весом до 25 кг. Конструкция основания равномерно распределяет нагрузку на кронштейн. Основание кронштейна можно выровнять по горизонту благодаря крепежным отверстиям специальной формы.