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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7

Артикул: 228787
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 1
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 2
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  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 6
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 7
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 8
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 9
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 10
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 1
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 2
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 3
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 4
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 5
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 6
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 7
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 8
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 9
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - фото 10
2 086 руб. 
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Артикул: 228787
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараЛупа
Особенности10 светодиодов
Складная лупа Levenhuk Zeno Desk D7 – настольная модель, которую легко превратить в лупу на ручке. Всего три шага, и габаритный увеличительный прибор становится компактным и удобным. А встроенная подсветка помогает работать в слабо освещенных помещениях. Лупа Levenhuk Zeno Desk D7 – отличный выбор для работы и любимого хобби. Лупа состоит из бифокальной линзы и складного штатива. Линза изготовлена из оптического пластика. Рассматривать предметы можно на увеличении в 2 или 5 крат. 10 ярких светодиодов расположены прямо в оправе линзы, поэтому подсветка равномерно освещает всю рабочую область. Переключатель подсветки расположен в верхней части корпуса. Для питания можно использовать батарейки или сетевой адаптер.


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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7 - этот товар вы можете купить по цене 2086 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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