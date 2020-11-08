Сабвуфер Ural TT 12

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|Бренд
|Ural
|Тип товара
|Автомобильные сабвуферы
|Встроенный усилитель
|нет
|Высота, см
|32.3
|Длина, см
|15.9
|Импеданс
|4
|Количество динамиков
|1
|Корпус
|нет
|Мощность
|1000 Вт
|Особенности
|установочный диаметр 28.6 см
|Полная добротность (Qts)
|0.54
|Резонансная частота (Fs)
|32.5 Гц
|Тип
|пассивный
|Типоразмер
|30 см
|Чувствительность
|83.6 дБ
|Ширина, см
|32.3
|Эквивалентный объем (Vas)
|27 л
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