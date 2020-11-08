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Сабвуфер Ural Patriot 10

Артикул: 223892
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Сабвуфер Ural Patriot 10 - фото 1
Сабвуфер Ural Patriot 10 - фото 2
Сабвуфер Ural Patriot 10 - фото 3
Сабвуфер Ural Patriot 10 - фото 4
9 980 руб. 
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+ 328 КэтКоинов
Артикул: 223892
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендUral
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Высота, см26.5
Длина, см16.7
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Корпуснет
Мощность1200 Вт
Особенностиустановочный диаметр 23.2 см
Полная добротность (Qts)0.44
Резонансная частота (Fs)33.5 Гц
Типпассивный
Типоразмер25 см
Чувствительность83.1 дБ
Ширина, см26.5
Эквивалентный объем (Vas)17 л
Все узлы сабвуферов этой линейки обладают повышенным динамическим пределом прочности, что позволяет использовать сабвуфер в самых экстремальных режимах.Двойная прошивка диффузора. Звуковая катушка 3 дюйма с высотой намотки 45мм на усиленном каркасе из «черного алюминия».Нижняя кромка каркаса имеет развальцовку исключающую сползание обмотки. Магнитная система состоит из двух магнитов 180x90x50. Литая корзина. Две центрующие шайбы из материала Nomex. Дополнительное фиксирующее кольцо на шайбе. Плоские вшитые подводящие провода увеличенного сечения.


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Самовывоз невозможен
Сабвуфер Ural Patriot 10 – стоимость товара 9980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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