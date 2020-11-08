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Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж

Артикул: 222902
  • Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - фото 1
  • Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - фото 2
  • Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - фото 3
Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - фото 1
Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - фото 2
Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - фото 3
920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222902
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендJJC
Тип товараЧехол
Варианты переноскиремешок для переноски
Вес, кг0.055
Вместимостькамера
Внешние габариты (ШxВxГ), см13х12.7х8.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см13х12.4х8.5
Дождевикнет
Защита от водынет
Материалнеопрен
Цветкамуфляж
Лёгкий защитный чехол для небольших системных камер. Для удобства использования чехол открывается и закрывается крышкой одним касанием. Благодаря гибкому материалу он адаптируется к камерам разных размеров. Чехол защищает камеру от пыли, ударов, царапин и световых эффектов, а с помощью ремешка он может быть прикреплен к плечевому ремню.


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Чехол JJC OC-F2YG для беззеркальной камеры, камуфляж - данный товар вы можете купить по цене по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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