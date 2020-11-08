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Фен Harizma Classic 2000Вт черный

Артикул: 222652
Фен Harizma Classic 2000Вт черный
1 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222652
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHarizma
Тип товараФены
В комплектещелевая насадка-концентратор воздуха
Вес, кг0,53
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясъемный металлический фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функциинезависимая регулировка нагрева и воздушного потока
Классический профессиональный фен мощностью 1800-2000Вт. Удобный, простой и надёжный фен Harizma Classic h10206 отличается отсутствием кнопки моментального охлаждения. Этого эффекта можно добиться, просто переведя в положение выключено кнопку, отвечающую за температурный режим.


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Фен Harizma Classic 2000Вт черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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