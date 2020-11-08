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Бассейн надувной BestWay 70x24cm 51128 для детей от 2 лет. Изготовлен из высококачественного винила, прочный, устойчивый, надежный и безопасный. Имеет мягкие стенки с широким бортиком и мягкое надувное дно. Быстро и легко надувается и размещается на любой ровной поверхности.

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