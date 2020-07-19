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Пила настольная DeWalt DWE7492

(1)
Артикул: 222110
  • Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 1
  • Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 2
  • Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 3
  • Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 4
  • Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 5
  • Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 6
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 1
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 2
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 3
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 4
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 5
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото 6
66 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222110
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БрендDeWalt
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила77 мм
Диаметр диска250 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность2000 Вт
Скорость вращения4800 об/мин
Антивибрационная системанет
Подсветканет
Электронная защита от перегрузокнет
Угол наклонаот -3 до 48 град.
Тормоз двигателянет
Типдисковая
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см74.2
Ширина, см57.7
Высота, см42.5
Вес, кг34.05
Настольная пила DEWALT DWE7492 предназначена для работы с заготовками шириной до 825 мм справа и 558 мм слева. Прочный стальной каркас предохраняет пилу от механических повреждений на стройплощадке. Защитный кожух пильного диска имеет аспирационный патрубок для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря сочетанию зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров, а также большой четкой шкалы, станок прост и надежен в использовании.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.07.2020
Достоинства:
Отличный инструмент для любителей столярных работ. В таком классе конкурентов указать сложно. Хороша! Да, недешевая, но влюбляешься с первого взгляда. Добротно сделана, удобная, красивая. Заслуживает уважения реализация параллельных направляющих (при собственном выборе учитывалось мнение опытных мастеровых и сравнение с другими моделями пил), работа из коробки, требуется лишь подобрать и купить подходящий для запланированных проектов диск, т.к. идущий в комплекте для точных работ не подходит. Упакована пила надежно, доехала в сохранности. Учитывая бесплатную доставку и возможность использования бонусов- по нынешним временам у Котофото отличная цена.

Недостатки:
Пока не обнаружено

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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