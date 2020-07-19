Пила настольная DeWalt DWE7492

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Настольная пила DEWALT DWE7492 предназначена для работы с заготовками шириной до 825 мм справа и 558 мм слева. Прочный стальной каркас предохраняет пилу от механических повреждений на стройплощадке. Защитный кожух пильного диска имеет аспирационный патрубок для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря сочетанию зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров, а также большой четкой шкалы, станок прост и надежен в использовании.

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