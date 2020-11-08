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Фен Beurer HC50 2200Вт черный

Артикул: 221909
Фен Beurer HC50 2200Вт черный
2 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221909
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBeurer
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0,6
Дополнительная информацияСъемный предохранительный фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2200
Функцииионизация, функция Triple Ionic, подача холодного воздуха, функция бережной сушки
Фен Beurer HC50 – органичное сочетание практичности и функциональности. Прочная модель прослужит вам длительное время. Всего есть три уровня нагрева, которые можно индивидуально настроить, а также два уровня вентиляции. Благодаря ионной технологии волосы будут оставаться мягкими и сияющими красотой. Комфортная рукоятка позволит удобно пользоваться прибором. Присутствует съемный предохранительный фильтр для легкой очистки. За безопасность отвечает специальная защита от перегрева. Для удобного хранения можно подвесить устройство с помощью проушины. 


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Самовывоз невозможен
Фен Beurer HC50 2200Вт черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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