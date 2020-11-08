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Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60

Артикул: 221310
  • Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 1
  • Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 2
  • Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 3
  • Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 4
Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 1
Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 2
Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 3
Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - фото 4
9 690 руб. 
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+ 320 КэтКоинов
Артикул: 221310
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендBresser
Тип товараЗрительная труба
Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 – модель детской линейки Bresser Junior. Зрительная труба отлично подходит для изучения природных ландшафтов, наблюдений за птицами и дикими животными. Так как окуляр расположен наклонно, удобно рассматривать в том числе и околозенитную область. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив.


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Зрительная труба Bresser Junior Spotty 20–60x60 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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