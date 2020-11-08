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Микроскоп биологический Микромед С-11

Артикул: 221213
  • Микроскоп Микромед С-11 - фото 1
  • Микроскоп Микромед С-11 - фото 2
  • Микроскоп Микромед С-11 - фото 3
Микроскоп Микромед С-11 - фото 1
Микроскоп Микромед С-11 - фото 2
Микроскоп Микромед С-11 - фото 3
5 651 руб. 
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+ 103 КэтКоинов
Артикул: 221213
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендМикромед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат80-800
Предметный столик95х95 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр1600
Микроскоп Микромед С-11 находит свое применение в самых разнонаправленных областях, где нужны качественные исследования микропрепаратов: это и машиностроение, и минералогия, и археологические исследования, и опыты по ботанике, и медицинские анализы, и многие другие. Этот современный микроскоп позволяет изучать как срезы, так и мазки биологических объектов, причем и в окрашенном, и в неокрашенном виде.


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Микроскоп биологический Микромед С-11 - по цене 5651 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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