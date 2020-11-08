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Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой

Артикул: 221162
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 10
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 9
Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - фото 10
44 611 руб. 
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+ 1472 КэтКоинов
Артикул: 221162
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностистальная тренога
Жесткая экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ5 пригодится не только для визуальных наблюдений за небесными телами, но и для астрофотографии. Прецизионная механика гарантирует точное ведение – вы сможете плавно перемещать трубу телескопа так, чтобы выбранный астрономический объект постоянно оставался в поле зрения. Монтировка поставляется в комплекте с надежной стальной треногой. Чтобы начать наблюдения, монтировку нужно установить согласно небесной системе координат: ось прямого восхождения должна быть параллельна оси вращения Земли. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение астрономических объектов. Благодаря выверенной механике оптическая труба перемещается плавно и ровно, без рывков. Данная модель снабжена алюминиевыми координатными кругами – с их помощь можно навестись на любое небесное тело, если известны его координаты. Этот способ особенно полезен при поиске тусклых объектов, которые плохо различимы или не видны в искатель. Если вы планируете заняться астрофотографией, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или обеим осям (приобретаются отдельно). Мощная стальная тренога гарантирует устойчивое положение конструкции. В комплект входит удобный лоток для аксессуаров.


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Монтировка Sky-Watcher EQ5 со стальной треногой - по цене 44611 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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