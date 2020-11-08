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Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2

Артикул: 221074
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото 5
71 770 руб. 
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+ 2368 КэтКоинов
Артикул: 221074
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива120 мм
Фокусное расстояние объектива1000 мм
Максимальное увеличение240х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг24
Рефрактор Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 станет прекрасным подарком и для начинающего, и для опытного астронома. С его помощью можно увидеть Луну, планеты Солнечной системы и даже объекты дальнего космоса. Большой объектив собирает много света, благодаря чему картинка получается чистой и контрастной. Стеклянная оптика с многослойным просветлением формирует картинку высокого качества. Экваториальная монтировка обеспечивает ровное и точное ведение объектов во время наблюдений.


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Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - данный товар вы можете купить по цене по цене 71770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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